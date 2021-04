Stiri pe aceeasi tema

- Sindromul PIMS. Afecțiunea post-covid care afecteaza copiii. Medicii trag un semnal de alarma ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un nou sindrom lovește copiii și adolescenții care au fost infectați cu…

- Lista tarilor din zona galbena a fost actualizata. Statele pentru care se impune carantina la intoarcerea in Romania | DOCUMENT ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Comitetul Național pentru Situații de…

- Vești proaste pentru persoanele care iși doresc sa calatoreasca in Filipine in urmatoarea perioada. In contextul creșterii alarmante a numarului de noi infectari cu noul coronavirus, țara iși va inchide frontierele. Accesul cetațenilor straini va fi interzis. Persoanele care au in plan o calatorie in…

- Varza, una dintre cele mai cunoscute și raspandite legume, este folosita in alimentație din cele mai vechi timpuri. Varza, indiferent de tipul ei, are numeroase beneficii pentru sanatate. Varza este un aliment accesibil, cu un gust subtil, ușor de gatit și de asezonat. Cu un conținut ridicat de apa,…

- Sunt multe persoane care au drept hobby jocurile pe calculator, iar acest aspect le aduce, deseori, apostrofari din cauza prietenilor sau a familiei, dat fiind faptul ca aceasta activitatea este una statica, ce nu implica prea mult dinamism, ce nu solicita corpul din punct de vedere fizic. Specialiștii…

- Bujorii sunt flori spectaculoase care inveselesc orice gradina sau casa. Minunații bujori sunt rezistenți și infloresc an de an, avand nevoie doar de puțina ingrijire. Bujorii sunt originari din Asia, Europa și vestul Americii de Nord. Floarea de bujor, cunoscuta sub denumirea știintifica de Paeonia…

- Ghioceii, simbolul primaverii, sunt flori delicate și aparent fragile. Totuși, minunații ghiocei sunt plante foarte rezistente. Ghiocelul este o floare indragita și plina de semnificație, ce poate fi plantata și ingrijita cu ușurința in orice gradina. Frumoșii ghiocei inveselesc atat parcurile și gradinile,…

- Statul trebuie sa vina cu un pachet integrat de servicii pentru persoanele vulnerabile pentru a le include in societate, nu doar sa le ofere sume de bani, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "In ceea ce priveste eficienta sprijinului pe care statul il ofera persoanelor…