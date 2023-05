Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul numerolog Mihai Voropchievici a dezvaluit care sunt zodiile cele mai inteligente din horoscop. Afla, din randurile de mai jos, despre care dintre cele 12 semne ale zodiacului este vorba. Zodiile cele mai inteligente din horoscop – Scorpion Deschidem lista celor mai inteligente zodii din horoscop…

- O noua saptamana, noi provocari, experiențe inedite și obstacole de depașit pentru toți cei 12 nativi ai zodiacului. Celebrul numerolog Mihai Voropchievici a prezentat horoscop rune 15-21 mai 2023. Afla care este zodia care va caștiga bani mulți in urmatoarele șapte zile. Horoscop rune 15-21 mai 2023…

- Celebrul numerolog Mihai Voropchievici a dezvaluit ce obstacole și noi experiențe ii așteapta pe cei 12 nativi ai zodiacului in urmatoarele șapte zile. Potrivit horoscop rune 8-14 mai, acestea sunt zodiile care vor avea belșug la bani și noroc in iubire. Horoscop rune 8-14 mai – Berbec Runele anunța…

- Inceputul de luna mai vine cu eclipsa de Luna, astfel ca se anunta o perioada destul de agitata, iar nativii trebuie sa acorde o atenție sporita finanțelor. Dar hai sa vedem ce ne rezerva astrele pentru fiecare zodie in parte, pana la jumatatea lunii, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Horoscop…

- Daca acum cateva zile am vorbit despre ce noroc le rezerva runele pe plan financiar nativilor din horoscopul european, in luna mai, de data aceasta, numerologul Mihai Voropchievici explica care sunt zodiile care se vor bucura de povești mari de dragoste. Ce zodii vor avea noroc in dragoste in mai 2023…

- Horoscopul zilei de 25 martie 2023 spune ca Taurii trebuie sa aiba mai multa grija de ei și de sentimentele pe care le au. Nativii acestei zodii trebuie sa acorde mai multa atenție propriilor nevoi pentru a obține liniștea interioara. Racii primesc un ajutor de nadejde de la un prieten bun. Aceasta…

- Afla ce iți rezerva horoscopul runelor in perioada 20-26 martie 2023. Celebrul numerolog Mihai Voropchievici are detalii importante pentru fiecare zodie, dar un nativ se bucura de prezenta lui Wunjo, poate cea mai pozitiva din intreaga futara. Simbolizeaza implinirea dorințelor, succesul, bucuria și…

- Sambata, 11 martie, cei 12 nativi ai horoscopului european vor avea parte de mici surprize. In timp ce unele zodii se bucura de timpul petrecut in familie, altele vor avea de depașit anumite obstacole. Verifica, mai jos, ce iți rezerva astrele in acest sfarșit de saptamana. Horoscopul zilei de 11 martie…