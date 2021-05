Stiri pe aceeasi tema

- Integrarea in Uniunea Europeana si NATO a avut un impact favorabil asupra vietii cetatenilor romani, a afirmat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban la ceremonia organizata cu ocazia Zilei Europei, la Monumentul parintilor fondatori ai UE. "Integrarea in Uniunea Europeana si, desigur, integrarea…

- Prim-ministrul Florin Citu afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europei, ca pandemia a aratat cat de importanta este solidaritatea europeana, el subliniind si ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana inseamna, pe intelesul tuturor, si acces la suficiente doze de vaccin pentru tara noastra.…

- „Ziua Europei are o semnificatie deosebita pentru Uniunea Europeana, statele membre si cetateni, in contextul in care efectele pandemiei inca se resimt. Iar apartenenta noastra la Uniunea Europeana inseamna, pe intelesul tuturor, acces la suficiente doze de vaccin pentru Romania. Din 2007 suntem parte…

- Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a decis ca toate vehiculele care se afla inmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa aiba RCA pana in momentul in care sunt radiate. Prin urmare, conform ultimei decizii CJUE, aproximativ doua milioane de romani trebuie sa faca RCA pentru mașinile vechi…

- Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu a multumit sambata Romaniei si Uniunii Europene, dupa ce 21.600 de doze de vaccin anti-COVID trimise de la Bucuresti au ajuns la Chisinau, precizand ca vor fi folosite pentru vaccinarea tuturor medicilor, angajatilor din sistemul medical si lucratorilor implicati…

- Seful Executivului Florin Citu se afla luni in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PSD, pentru a da explicatii in legatura cu bugetul de stat pentru acest an, anunța news.ro. Proiectul bugetului de stat pe 2021 urmeaza sa fie depus marti la Parlament pentru a se stabili calendarul dezbaterilor.…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, sustine ca Moscova are "toate motivele" sa se indoiasca de o "investigatie impartiala" a Uniunii Europene in cazul Aleksei Navalnii. "E foarte ciudat sa aud ca Uniunea Europeana in intregul sau sau tari ale Uniunii Europene, una…

- Reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana solicita Comisiei Europene sa intervina pe langa Marea Britanie in problema taxelor dicriminatorii pe care le impune pentru cetațenii romani.