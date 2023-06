Ziua protestelor și pentru poliţiştii de penitenciare Politistii de penitenciare ies la proteste, joi, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de modificarea Legii pensiilor militare. Protestul are loc de la ora 11.00 in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare in forma dorita de Bruxelles, altfel tara noastra nu va mai primi aproximativ 1,4 miliarde de euro. Guvernul a vandut apararea, ordinea publica si siguranta romanilor pe 1,4 miliarde de euro, bani care nu se vor duce in spitale, scoli sau autostrazi, ci in buzunarele firmelor de partid”, arata intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

