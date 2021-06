Ziua mondială a mediului. Iohannis, mesaj către toți românii Ecosistemele din Romania se afla sub o mare presiune din cauza deseurilor aruncate in natura, afirma presedintele Klaus Iohannis. „Avem o tara foarte frumoasa, dar in nenumarate locuri plina de deseuri. Ecosistemele din Romania sunt sub presiune mare din cauza deseurilor pe care le gasim mult prea des in natura. Sunt ambalaje lasate in parcuri, pet-uri aruncate in santuri in drum spre statiunile montane, materiale de constructie lasate pe campuri, piese de mobilier abandonate la margine de drumuri. Autoritatile trebuie sa puna la dispozitie sisteme si insule de colectare selectiva a deseurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

