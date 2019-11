Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezinta una din principalele cauze de morbiditate si mortalitate pe plan mondial si cea mai importanta cauza de dizabilitate pe termen lung in Europa, iar modificarile demografice au dus la o crestere atat a incidentei, cat si a prevalentei afectiunii.Acestea sunt doar cateva dintre argumentele pentru care, astazi, cu ocazia Zilei […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

