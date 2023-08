Ziua Marinei Romane 2023: Spectacol fascinant de forta, tehnologie si traditie la Constanta (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti și de constanteni sunt asteptati astazi la evenimentul organizat de Ziua Marinei Romane la Constanta.Festivitatea va incepe cu puțin timp inainte de ora 10.00, cu primirea oficialilor, urmata de ridicarea pavilionului, a geacului si a marelui pavoaz la bordul navelor militare, concomitent…

- Mii de turisti si constanteni sunt asteptati, marti, la evenimentul organizat de Ziua Marinei Romane, la Constanta, dupa o pauza de patru ani. La manifestari si-au anuntat prezenta presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, informeaza news.ro.Marinarii…

- La fel ca in fiecare an, Constanta va fi centrul de greutate al manifestarilor organizate cu ocazia Zilei Marinei Romane, a anuntat Statul Major al Fortelor Navale. Marti, 15 august, marinarii militari vor prezenta pe scena maritima din fata Comandamentului Flotei exercitiul demonstrativ „Fortele Navale…

- Centrul de greutate al manifestarilor organizate de Fortele Navale Romane, pentru sarbatorirea Zilei Marinei Romane, va fi marti, 15 august, la Constanta, unde marinarii militari vor prezenta, dupa o absenta de patru ani, Exercitiul demonstrativ intrunit "Fortele Navale Romane 2023", pe scena maritima…

- Centrul de greutate al manifestarilor organizate de Fortele Navale Romane, pentru sarbatorirea Zilei Marinei Romane, va fi marti, 15 august, la Constanta, unde marinarii militari vor prezenta, dupa o absenta de patru ani, Exercitiul demonstrativ intrunit „Fortele Navale Romane 2023”, pe scena maritima…

- Centrul de greutate al manifestarilor organizate de Fortele Navale Romane, pentru sarbatorirea Zilei Marinei Romane, va fi marti, 15 august, la Constanta, unde marinarii militari vor prezenta, dupa o absenta de patru ani, Exercitiul demonstrativ intrunit "Fortele Navale Romane 2023", pe scena maritima…

- Ziua Marinei Romane va fi sarbatorita in acest an prin mai multe evenimente, in perioada 4 – 15 august, in sase orase din tara. Dupa o pauza de patru ani, cel mai mare spectacol naval din tara va fi prezentat in zona falezei din Constanta, in data de 15 august, potrivit news.ro.Fortele Navale Romane…

- Cea de a 121 a aniversare a Zilei Marinei Romane va fi sarbatorita printr o serie de evenimente organizate de Statul Major al Fortelor Navale, in perioada 4 15 august, la Constanta, Mangalia, Braila, Galati, Tulcea si Bucuresti.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, dupa o absenta de patru…