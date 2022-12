Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala este sarbatorita inclusiv printr-o parada militara si la Alba Iulia, orasul simbol al Unirii de la 1 Decembrie 1918. Mai multe ne spune corespondenta RRA Andreea Bogdan. Reporter: Acum 104 ani, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 1918 s-a semnat documentul prin care Transilvania s-a unit cu…

- La data de 31 octombrie 2022, in jurul orei 01,45, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, impreuna cu polițiștii rutieri din Alba Iulia, au oprit, pe DJ 107H, in localitatea Șard, un autoturism care era condus de un tanar de 18 de ani, din localitatea Ciugud. In urma testarii conducatorului…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Via Transilvanica a fost finalizata iar evenimentul de inaugurare a traseului a fost gazduit in orasul Unirii, Alba Iulia, dupa ce ultimele borne au fost amplasate la Ciugud, in Alba. Via Transilvanica a ajuns la final dupa o perioada de 4 ani si jumatate, ani ce se numara…

- Localitațile aparținatoare comunei timișene Fardea au fost afectate de inundații in urma ploilor abundente de astazi, dupa ce mai multe paraie s-au umflat și au ieșit din matca, a transmis lugojinfo.ro. Localnicii au cerut ajutorul pompierilor dupa ce apa a intrat in mai multe case și gospodarii in…

- Proiectul privind realizarea rețelei de apa și canalizare in comuna Șamșud a cuprins investiții de aproximativ 20 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurata prin Programul Național de Dezvoltare 2. Dupa doi ani și jumatate de la inceperea investiției, rețeaua de apa și canalizare este funcționala.…

- FOTO| Doua mari PROIECTE pentru Alba Iulia, semnate de primarul Pleșa: Nou ansamblu urban in cartierul Gheorghe Șincai și restaurarea casei primului primar roman al orașului Doua mari PROIECTE pentru Alba Iulia, semnate de primarul Pleșa: Nou ansamblu urban in cartierul Gheorghe Șincai și restaurarea…

- De ceva vreme, actuala administrație publica a comunei Bozieni vrea asfaltarea totala a localitatii. In acest sens, primarul Danuț Arghiropol a anunțat ca, dupa finalizarea proiectului finanțat de guvern, va mai avea doar drumul spre satul Baneasa, situat intr-o zona ferita privirilor celor care trec…