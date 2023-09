Cadavre spalate de valuri zaceau, miercuri, pe tarm, in estul Libiei, marind bilantul victimelor unei furtuni care a maturat cartiere intregi si le-a tarat in largul marii. Sunt peste 5.300 de morti deja confirmati, dar multe alte mii de persoane sunt inca date disparute. Cei care au ramas in viata povestesc cu oroare ceea ce au vazut, dupa ce doua baraje din apropierea orasului Derna s-au rupt, iar apa a navalit ca un urias tsunami. Pentru ei, Ziua Apocalipsei a venit, relateaza agentiile internationale de presa. Intinderi mari din orasul mediteranean Derna au fost distruse de torentul urias,…