- In timp ce populația Romaniei facea foamea in anii ’70-’80, țara noastra, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, se angrena intr-o campanie diplomatico-economica agresiva in Orientul Mijlociu și Africa. Romania construia rafinarii in Siria, hidrocentrale in Algeria, explora zacaminte de țiței in Libia,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 26 iunie a.c., un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului National. Va prezentam in continuare textul mesajului: "Celebram, de 'Ziua Drapelului National', unul dintre cele mai puternice simboluri ale statalitatii, independentei, suveranitatii si unitatii…

- În cadrul planului de monitorizare a organismelor daunatoare și de carantina STSA Ialoveni, pe data de 18 iunie, s-a depistat doua focare la cultura tomatelor în teren protejat cu daune produse de Tuta absoluta. Imediat producatorilor le-au fost înaintate recomandari…

- Cu ocazia Zilei Drapelului Național, Direcția de Cultura a Municipiului Carei invita toți careienii, marți, 26 iunie 2018, la urmatoarele manifestari: - ora 10.00, Monumentul Ostașului Roman – Moment Solemn și Te Deum in cinstea Zilei Drapelului Național - ora 11.00, Expoziție de fotografie: ”Drapelul…

- Razboiul PNL-PSD Arad pe tema mitingului de la București s-a manifestat destul de virulent incepand de vineri, cand președintele pe municipiu al PNL Arad, Sergiu Bilcea, a catalogatmitingul PSD drept „o actiune de intimidare a justitiei, o incercare de a reinventa mineriadele din anii 1990. In acest…

- De-a lungul istoriei ziua de 9 mai a marcat de trei ori evoluția Romaniei. Astfel, 9 mai 1877 a fost ziua cand a avut loc proclamarea independentei de stat a Romaniei, 9 mai 1945 a fost desemnata ca Ziua Victoriei aliaților in cel de-al Doilea Razboi Mondial impotriva Germaniei naziste si respectiv…

- Direcția de Cultura și Sport a Municipiului Carei organizeaza miercuri, 9 mai 2018, de la ora 10.00 pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din municipiul Carei un moment omagial dedicat Zilei Independenței de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei din cel de-al Doilea Razboi Mondial, Zilei Europei…