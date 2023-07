Stiri pe aceeasi tema

- La Paris are loc tradiționala parada militara de pe Champs-Elysees de Ziua Franței. Parada militara din acest an de la Paris are India ca invitat de onoare. 240 de membri ai Forțelor Armate Indiene au deschis defilarea pe Champs Elysees, iar parada aeriana include trei avioane de lupta indiene. Prim-ministrul…

- Ploile din noaptea de vineri spre sambata au produs mai multe inundații in județul Brașov. Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din gospodarii, dar și la DN 73A, pentru reluarea traficului

- Șeful Statului Major al Apararii din Regatul Unit, amiralul Sir Antony David Radakin a declarat pe 4 iulie ca Rusia poate produce doar un milion de obuze de artilerie pe an, dupa ce a tras 10 milioane de obuze in Ucraina doar in 2022.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vizitat duminica Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" de la Campia Turzii, unde a constatat un grad de interoperabilitate "fara cusur" intre militarii romani si militarii aliati prezenti aici."Cand vizitez tari aliate, si cu atat mai mult…

- Ziua Silvicultorului, sarbatoarea traditionala a sectorului silvic, a fost marcata joi, 15 iunie, printr-un eveniment organizat la Zizin, judetul Brasov, de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, Asociatia Administratorilor de Paduri si Directia Silvica Prahova. &n ...

- Aproximativ 500 de militari romani, americani, francezi si italieni au participat la exercitiul de comandament Dacian Spring 2023 - "DASP23", desfasurat, in perioada 8 - 12 mai, in unitati ale Fortelor Terestre Romane din Medgidia, judetul Constanta, si Smardan, judetul Galati, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Conform Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), cheltuielile militare globale totale au crescut cu 3,7% in termeni reali in 2022, pentru a atinge un nou maxim de 2.240 de miliarde de dolari, iar investițiile de acest fel realizate de țarile europene au inregistrat o creștere brusca

- Militarii americani i-au felicitat pe soldații romani in cadrul unui exercițiu NATO desfașurat zilele trecute in Germania, conform unui reportaj video publicat pe rețelele sociale și realizat de jurnaliștii militari ai Alianței Nord-Atlantice. Reportajul a prezentat activitatea unui detașament special…