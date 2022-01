Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata, pe 15 ianuarie, de Filarmonica „George Enescu‟ printr-un concert sustinut in Sala Mare a Ateneului Roman, condus de dirijorul Radu Popa. Va fi prezentat Concertul nr. 5, in mi bemol major, pentru pian si orchestra, op. 73, „Imperialul” de Ludwig van Beethoven,…

- Filarmonica de Stat Targu Mureș prezinta in aceasta saptamana tradiționalele concrete extraordinare ale Re-revelionului programate in zilele de 13 și 14 ianuarie, ora 19, la Sala mare a Palatului Culturii. Sub bagheta dirijorului Vladimir Lungu, publicul va putea asculta uverturi, coruri și arii celebre…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș a gazduit, marți seara, tradiționalul Concert de colinde organizat de Liga Studenților Targu Mureș. Evenimentul a fost inclus in programul ediției din acest an a Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade"…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui miercuri, 1 decembrie, de la ora 13.00, decernarea "Fibulei de la Suseni", cea mai insemnata distincție a județului Mureș. "Conform normativelor Instituției Prefectului – Județul Mureș, Fibula de la Suseni se acorda in fiecare an, de Ziua Naționala,…

- Seara de joi, 25 noiembrie este marcata de un nou concert gazduit de Sala Mare a Palatului Culturii incepand cu orele 19:00. Concertul Ineffable Symphonic Jazz este organizat de Filarmonica de Stat din Targu Mureș in parteneriat cu Asociația ForFun. Potrivit descrierii evenimentului, in program se regasesc…

- La data de 25 noiembrie orele 19.00, in sala mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va avea loc concertul Ineffable Symphonic Jazz, in colaborare cu orchestra simfonica a Filarmonicii De Stat Targu Mureș, organizat de Filarmonica in parteneriat cu Asociația ForFun. In program se regasesc piese de…

- Filarmonica de Stat Targu Mureș in parteneriat cu Asociația Smart Med aduc in "Orașul trandafirilor" un recital in intuneric in interpretarea violoncelistului Makcim Fernandez Samodaiev și a pianistei Monica Florescu, ce se va desfașura marți, 23 noiembrie, de la ora 18.00, in Sala mare a Palatului…

- Cvartetul de coarde "Tiberius" va susține un concert joi, 11 noiembrie, de la ora 19.00 in Sala Mare a Palatului Culturii. Iubitorii muzicii vor avea parte de un program compus din Cvintetul cu pian in Mi bemol Major op.44 de R. Schumann, "Divertissement a la Hongroise" la patru maini in sol minor op.54…