Zilele Osteoporozei la Salofarm Orizont

Stiri pe aceeasi tema

- Garda Naționala de Mediu – CJ Bacau conform planului anual de activitați desfașoara in prezent un control tematic planificat pentru verificarea stadiului de realizare a masurilor prioritare de guvernanța privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD) și a starii de salubrizare a localitaților.…

- Incepand cu data de 01.11.2022, in cadrul Spitalului Municipal Onești se pot efectua mamografii: Gratuit, pentru persoanele asigurate, in baza contractului de furnizare servicii medicale spitalicești/paraclinice incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Bacau In regim ambulatoriu, cu bilet de trimitere…

- Tichetele (voucherele) sociale in valoare de 50 euro (250 lei) acordate o data la 2 luni nu vor mai ajunge la toate persoanele care beneficiaza, in prezent, de ele. Dupa cum a declarat Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, din punctul de vedere al Comisiei Europene, persoanele…

- Peste 40 de persoane cu dizabilitați și aparținatori ai acestora au participat miercuri, 31 august la un eveniment de caiac inedit pe Lacul II Bacau, cunoscut și ca Delta Bacaului organizat in cadrul proiectului “Egali pe apa” susținut de Asociația Door2Outdoor. Proiectul “Egali pe apa” incurajeaza…

- Peste 40 de persoane cu dizabilitați și aparținatori ai acestora au participat miercuri, 31 august la un eveniment de caiac inedit pe Lacul II Bacau, cunoscut și ca Delta Bacaului organizat in cadrul proiectului “Egali pe apa” susținut de Asociația Door2Outdoor. Proiectul “Egali pe apa” incurajeaza…

- Inginerii de la RAR Bacau au descoperit un buton secret in torpedoul unui Audi adus de proprietarul care dorea sa isi recupereze talonul, dupa ce a fost prins fara ITP in trafic, informeaza Antena3. Soferul a fost prins in trafic si pentru ca nu avea ITP valabil, politistii i-au retinut certificatul…

- In luna iunie 2022 in judetul Bacau numarul unitatilor de cazare (cu o capacitate de cazare existenta de minim 10 locuri-pat) care au functionat a fost de 113 unitati, acestea oferind un numar de 4.514 locuri de cazare. Comparativ cu luna iunie 2021, numarul de unitati a ramas același, iar numarul de…

- Premiul pentru cea mai buna actrita la sectiunea Individual a a Galei Tanarului Actor – HOP i-a fost acordat actritei Maria Grosu, in varsta de 30 de ani, din Bacau, absolventa a Universitatii Hyperion din Bucuresti, promotia 2019. Ea a prezentat momentul „Zuza din 14G” dupa „The girl in 14G” de Jeanine…