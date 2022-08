Stiri pe aceeasi tema

- Intre 2 si 4 septembrie, editia cu numarul 5 a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) va aduce in Oradea o ampla selectie de filme multi-premiate, premiere de filme romanesti si maghiare alaturi de invitatii lor, filme si ateliere media pentru copii, dar si o selectie eclectica de…

- Cea de-a 26-a ediție a Festivalului Internațional de jazz de la Garana s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute și a cuprins 27 de concerte desfașurate pe Scena Principala din Poiana Lupului și Experimental Stage in Biserica Catolica din Valiug, la care s-au adaugat și alte momente speciale care…

- O serie de furnizori de energie și-au crescut artificial prețurile prin tranzacții in interiorul grupului sau prin excluderea contractelor realizate la prețuri mai mici cu scopul de a cere mai mulți bani de la bugetul de stat, scrie Agerpres.ro , care citeaza un document al Autoritații Naționale de…

- Echipa lui Silvio Berlusconi și Galliani, Monza, a urcat in 4 sezoane din liga a treia in elita Italiei. Pregatita de fostul milanist Stroppa, a caștigat și returul finalei barajului cu Pisa (4-3). Silvio Berlusconi și Adriano Galliani se intorc in Serie A. Celebrul cuplu care a scris istorie la Milan,…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, in parteneriat cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din Romania si Casa de cultura „Traian Demetrescu” din Craiova, organizeaza in zilele de 27 si 28 mai 2022 cea de-a IV-a editie a Festivalului International „Alexandru Macedonski”, la care sunt…

- Suspansul in Serie A, in caz ca fusese unul in ultima etapa, se incheiase de la pauza, ba chiar mai devreme. Milan a dat gol dupa gol la Sassuolo (Chiricheș n-a fost responsabil, fiind pe banca), astfel nu a mai contat ca Inter facea același lucru cu Sampdoria. Parerea mea e ca rossonerii sunt ...

- Kalidou Koulibaly (30 de ani); fundașul central de la Napoli, este una dintre principalele ținte pentru Barcelona in urmatoarea perioada de transferuri. Actualul sezon a fost unul sub așteptari pentru catalani, iar apararea a fost unul dintre compartimentele care a avut mari probleme de-a lungul anului.…

- Arunca hit dupa hit și nu are de gand sa se opreasca aici. Otilia revine cu o surpriza de proporții pentru fanii sai. Artista a lansat vineri, 13 mai, hitul „ Bilionera“ in versiunea acustica, fiind prima parte din seria de live session-uri pe care le-a pregatit. Filmata intr-un cadru de vis, acompaniata…