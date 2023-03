Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani fața de cum era prevazut inițial și dupa un deceniu scurs de la deschiderea dosarului de candidatura, Timișoara a intrat oficial pe 17 februarie 2023 in categoria selecta a orașelor care au imbracat straiele de Capitala Europeana a Culturii, alaturi de Elefsina (Grecia) și de Veszprem (Ungaria).…

- Filmul "Cei opt munti" de Felix Van Groeningen si Charlotte Vandermeersch, inspirat din bestsellerul lui Paolo Cognetti si castigator al Premiului Special al Juriului la Cannes, a deschis luni seara, la Cinema Muzeul Taranului Roman, cea de-a doua editie a "Visuali Italiane - Noua Cinematografie…

- Laura Napolitano, directoarea Institutului Italian de Cultura din Bucuresti, a vorbit, intr-un interviu pentru News.ro, despre selectia filmelor din festivalul "Visuali Italiane - Noua Cinematografie Italiana in Romania", care va debuta luni la Bucuresti si a facut recomandari dintre cele 12 productii…

- Institutul Italian de Cultura din București, Ambasada Italiei și Agenția ICE prezinta „Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiana in Romania”, cea de-a doua ediție a seriei cinematografice nou concepute, dedicata celei mai bune producții de film italian contemporan. Evenimentul va avea loc in perioada…

- Visuali Italiane, festivalul dedicat cinematografiei italiene, prezinta, in premiera in Bucuresti, "Exterior, noapte/ Esterno Notte", miniseria in sase episoade semnata de consacratul cineast italian Marco Bellocchio si prezentata la Cannes 2022 despre rapirea si asasinarea fostului premier al Italiei…

- 12 dintre cele mai bune producții cinematografice italiene recente, premiate și apreciate, dar și filme clasice restaurate, care poarta spectatorii prin locuri memorabile și pline de istorie sau peisaje de poveste, vor putea fi vazute in cadrul festivalului, in prezența invitaților speciali.

- Evenimentul Zillele Filmului German, program cu traditie in Romania, revine la Bucuresti intre 2 si 5 martie si va oferi publicului cele mai noi productii germane ce vor fi gazduite de Cinema Elvire Popesco. Mai mult, evenimentul se extinde, in premiera, la Timisoara unde spectatorii sunt asteptati…