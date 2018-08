Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zone din vestul țarii sunt sub cod portocaliu de inundații, potrivit unei alerte emise astazi de Departamentul pentru Situații de Urgența. Astfel, județele Timiș, Caraș-Serverin și Hunedoara sunt sub avertizare, pe parcursul acestei ore. ”Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele…

- O femeie a murit in comuna Vața de Jos, din județul Hunedoara, fiind luata de viitura, in propria curte, dupa ce, timp de o ora, averse de ploaie au lovit zona respectiva. Potrivit zhd.ro, precipitațiile au ajuns și la 45 de l/mp, iar meteorologii emisesera cod portocaliu de vreme pentru Hunedoara.…

- Vești proaste aduse de meteorologi. Sunt anunțate ploi in aceste doua zile de weekend in vestul țarii. De altfel, in aceasta dimineața, a fost emisa și o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana la ora 11.00, pentru județele Timiș, Hunedoara, Arad și Caraș-Severin. Sunt așteptate frecvente…

- Doi tineri din vestul tarii au avut parte de un sfarsit tragic seara. Acestia patrunsesera ilegal intr-o fabrica de talc si dolomita, in satul Zlaști, județul Hunedoara. Cei doi au murit electrocutati. Anchetatorii, citati de site-ul zhd.ro, spun ca barbatii ar fi incercat sa taie cablurile metalice…

- Vechea comuna aradeana Macea, aflata in campia Crișurilor, a devenit cunoscuta atat pentru cateva importante obiectice turistice, cat și pentru pastrarea tradițiilor și a obiceiurilor populare și a festivalurilor pe care le organizeaza, care atrag tot mai mulți turiști. Cu putin timp in urma, locuitorii…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, dupa amiaza, pe Drumul Judetean 687, care leaga Hunedoara și Deva, dupa ce un sofer nu a acordat prioritatea la intrarea in intersectie. Barbatul, in varsta de 40 de ani, din Hunedoara, conducea un autoturism pe strada principala din Pestisu Mare și a intrat…

- Agenția Naționala de Meteorologie, prin Departamentul pentru Situații de Urgența, a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata in județele Arad, Hunedoara și Timiș. Avertizarea se refera la frecvente descarcari electrice și averse care vor cumula local 25 l/mp. Se așteapta și intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizare cod galben de ploi pentru patru județe din zona Transilvaniei.Astfel, sunt sub cod galben de ploi județele Arad, Hunedoara, Bihor și Caraș-Severin. In mai multe localitați din aceste județe, precum și in zona de…