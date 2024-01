Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va declara inca o zi libera in 2024, pe langa cele doua pe care le avea in vedere in afara sarbatorilor legale . Ziua de 2 mai impreuna cu cele de 16 august și 27 decembrie 2024 vor fi declarate de Guvern drept zile libere nelucratoare pentru personalul instituțiilor și autoritaților publice.…

- Anul viitor nu va mai fi atat de darnic la capitolul libere legale, pentru ca multe dintre aceste date vor cadea in weekend. In total, romanii vor avea parte de doar 10 zile libere, fața de 13 zile libere in 2023.Iata lista zilelor libere legale in 2024: 1, 2 ianuarie: Anul Nou (luni si marți)…

- Anul 2024 nu va mai fi atat de darnic la capitolul zile libere legale, asta pentru ca multe dintre aceste date vor cadea in weekend. In total, romanii vor avea parte de doar 10 zile libere, fața de 13 zile libere in 2023. Iata lista zilelor libere legale in 2024: 1, 2 ianuarie: Anul Nou (luni si…

- Proiectul bugetului de stat pe anul viitor va fi dezbatut in sedinta de Guvern de joi, 14 decembrie, a dat asigurari, ieri, premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD, citat de Agerpres. El a prezentat proiectul de buget, ieri , intr-o sedinta a Consiliului Politic National al PSD. „Am prezentat bugetul…

- Urmatoarea minivacanța din acest an este chiar in ultima saptamana a lunii noiembrie, de Sfantul Andrei și de Ziua Naționala. Romanii se vor bucura de 4 zile libere, de joi, 30 noiembrie, pana luni, 4 decembrie.Ziua de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, este sarbatoare legala și zi nelucratoare, conform…

- In anul 2024 vor fi mai multe zile libere pentru angajați. Aceștia se vor bucura de cateva zile libere legale, in care vor putea sta acasa cu familia și vor da uitarii problemele de la locul de munca. Partea proasta este ca șapte din totalul zilelor libere din 2024 vor pica in weekend, cand oricum mare…

- Ce zile libere au mai ramas in 2023 Aceasta este intrebarea pe care si o pun majoritatea romanilor care beneficiaza de ele si se gandesc sa faca punte cu concediile pentru a se bucura de o vacanta mai lunga. Iata cate zile libere mai sunt in 2023:30 noiembrie mdash; Sfantul Andrei1 decembrie mdash;…

- Zilele libere sunt așteptate an de an de fiecare dintre noi, astfel ca mulți doresc sa le știe din timp pentru a iși putea face planurile. Din pacate, anul 2024 nu promite sa fie la fel de bogat in posibilitați de zile ”punte”, adica de combinare a zilelor libere legale cu weekend-uri ca 2023. Haide…