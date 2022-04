Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua sa minimalizeze amploarea unei posibile excluderi din G20 dupa pornirea razboiului din Ucraina de catre Putin.„Formatul G20 este important, dar in circumstanțele actuale, cand majoritatea participanților se afla intr-o stare de razboi economic cu noi, nu se va intampla nimic groaznic”,…

- „Astazi anuntam sanctiuni impotriva altor cinci persoane, inclusiv Roman Abramovici", a declarat Trudeau presei la Varsovia, la finalul unui turneu de sase zile in Europa. "Aceste persoane vor fi impiedicate sa faca afaceri in Canada, iar activele lor vor fi blocate", a adaugat el.Canada este a doua…

- „Cam cat inseamna pacea și viețile oamenilor pentru regimul Putin? Mai nimic. Totul este doar despre o propaganda ieftina, o otrava pe care incearca sa o vanda intregii lumi, la fel cum o face și cu propria populație. In timp ce, de fapt, continua crimele impotriva civililor in Ucraina și o invazie…

- Alexandra Kaluga (26 de ani), una dintre protestatarii saltați duminica la protestele din Rusia, a înregistrat o parte din interogatoriul de care a avut parte în secția de poliție din cartierul moscovit Brateievo, unde a fost dusa, scrie publicația independenta Novaia Gazeta. Materialul…

- Pentru prima data, Rusia a amenințat ca va opri livrarile de gaz catre Germania și apoi in Europa prin conducta Nord Stream 1. Moscova va reacționa dupa ce Germania a suspendat certificarea gazoductului Nord Stream 2 și la sancțiunile occidentale. In condițiile in care Europa este deja periculos de…

- SUA, Marea Britanie, Ucraina și alte state europene s-au opus cu inverșunare proiectului Nord Stream 2 și au avertizat ca Europa va deveni și mai dependenta de Moscova dupa deschiderea gazoductului, scrie CNN. Acum, conducta subacvatica este pregatita sa trimita gaze naturale din Rusia in Germania și…

- ”Optiunile de control al exporturilor pe care le examinam impreuna cu aliatii nostri vor aplica o lovitura dura ambitiilor (presedintelui rus Vladimir) Putin de industralizare a economiei sale si va afecta domenii care sunt importante pentru el, de exemplu inteligenta artificiala, computerele cuantice,…