Stiri pe aceeasi tema

- Este cod portocaliu de canicula, azi, in județ. La Timișoara temperatura va urca pana la 39 de grade Celsius. Departamentul pentru Situații de Urgența face o serie de recomandari privind protecția populației. Astfel, deplasarile sunt recomandate in primele ore ale dimineții sau seara, pe cat posibil…

- Este cod portocaliu de canicula, azi, in județ. La Timișoara temperatura va urca pana la 39 de grade Celsius. Departamentul pentru Situații de Urgența face o serie de recomandari privind protecția populației. Astfel, deplasarile sunt recomandate in primele ore ale dimineții sau seara, pe cat posibil…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența face o serie de recomandari pe timpul perioadelor de canicula, în Cluj. Clujenii sunt rugați sa le aplice pentru a se proteja, dar și pentru a preveni incendii nedorite. În aceasta…

- Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis, in sedinta de sambata, impunerea obligativitatii purtarii mastii de protectie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza, masura fiind explicata prin faptul ca…

- Trei pacienti au murit, luni seara, dupa o defectiune la instalatia de oxigen a unitatii mobile de terapie intensiva de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti. Autoritatile isi arunca deja, oficial si neoficial, responsabilitatea intre ele. Departamentul pentru Situatii de Urgenta, condus…

- Peste 1500 de persoane diagnosticate cu COVID-19, la terapie intensiva Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. România a depașit în premiera pragul de 1.500 de persoane diagnosticate cu COVID-19, aflate la terapie intensiva. Numarul real al cazurilor grave este însa…

- Situatia se mentine tensionata la Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor Foto: Nicu Popescu Situatia se mentine tensionata la poarta Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor din Bucuresti. Si la aceasta ora sunt câteva persoane care protesteaza fata de externarea sau transferarea pacientilor…

- Dupa 24 de zile de carantina, locuitorii din Timișoara și patru localitați din vecinatate nu mai au nevoie de declarație pe proprie raspundere sa iasa ziua din case. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a votat, miercuri, impotriva masurii de prelungire a carantinei. Timișoara, Giroc, Moșnița…