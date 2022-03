Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare mare in familia Irinei și a lui Razvan Fodor. Cei doi sarbatoresc ziua de naștere a fiicei lor, Diana, care a implinit frumoasa varsta de 11 ani. Iata in ce ipostaza adorabila s-au fotografiat micuța și prezentatoarea de la Dancing on Ice - Vis in doi.

- Graba strica treaba! Benny Adegbuyi orice pentru familia sa, iar atunci ca nu se afla in ring, luptatorul incalca regulile de circulație. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele sportivului și au surprins imagini de senzație cu acesta in timp ce iși punea familia in pericol.

- Smiley și Gina Pistol se bucura din plin de minunea din viața lor, micuța Josephine. Fetița a implinit miercuri, 9 martie, un an! Artistul și-a impartașit emoțiile pe rețelele de socializare și s-a aratat recunoscator pentru faptul ca micuța intrat in viața lui. ,,Nu stiu despre altii,dar pentru mine…

- Betty Salam a vorbit despre faptul ca ea și tatal ei se pupa mereu pe gura. Fiica cea mare a lui Florin Salam spune ca a fost mereu judecata de lume pentru comportamentul pe care il are fața de tatal ei.

- Liniștea intr-o familie de suceveni este perturbata serios dupa ce unul dintre frați a anunțat ca vrea sa se insoare cu fiica verișoarei sale. Familia s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, cerandu-i parerea in legatura cu aceasta situație. ”Avem mult scandal in familie și intre…

- Smiley și Gina Pistol au devenit parinți in urma cu cateva luni, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. La inceput de an 2022, cei doi au plecat in prima vacanța alaturi de Josephine, unde se bucura de soare și plaja. Interpretul a avut și un mesaj pentru cei care il urmaresc. „V-am ținut pe silent…

- Marius Moga a implinit 40 de ani, pe 30 decembrie, iar cu aceasta ocazie, soția lui l-a surprins cu un mesaj emoționant. Cei doi sunt casatoriți și au impreuna o fetița. Ziua de 30 decembrie este importanta in familia Moga. Pentru ca interpretul și compozitorul Marius Moga implinește cifra rotunda de…