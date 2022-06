Zi frumoasă cu temperaturi normale pentru această dată Duminica, vremea va fi frumoasa. Soarele rasare la ora 05:36. La prima ora a dimineții va fi mai racoare, iar temperaturile se vor situa in jurul valorii de 12 grade. Peste zi se va incalzi treptat, cerul va fi in general senin, doar la munte va prezenta innorari temporare. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari pe creste, la inceputul și sfarșitul intervalului. Soarele va apune la ora 21:22. Maximele se vor ridica in jurul valorii de 28 de grade. Luni, temperaturile vor fi mai ridicate. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

