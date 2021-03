Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Spațiala Europeana cauta urmatoarea generatie de astronauti care ar putea ajunge pe Luna și nu numai. O premiera in ultimii 11 ani la care pot participa și romanii pasionați de Cosmos. Inscrierile incep pe 31 martie.

- Inscrierile la admiterea in acest an la Academia de Poliție se fac in luna iulie, proba sportiva și cea scrisa va fi in august, iar examinarea medicala la finalul lunii august, inceputul lunii septembrie. Rezultatele finale vor fi cunoscute in 12-13 septembrie. Testul grila va fi din disciplinele Istorie,…

- Declarativ, foarte departe. Dar, din momentul in care incepe discutia asupra consecintelor rasturnarii deciziilor luate in perioada Trump, apar tensiuni si incertitudini majore pe chestiuni strategice care au reverberatii certe pe plan mondial.

- Doi politisti din Alba au salvat viata unui barbat hotarat sa se sinucida, pe care l-au gasit, inconstient, intr-o masina, intoxicat cu gazul unei butelii, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, informeaza Agerpres. "Alarma s-a dat ieri, 1 februarie, in jurul orei…

- Problemele se țin lanț de drumul care face legatura intre Manastioara și Siret. Daca in urma cu o luna de zile locuitorii de aici se plangeau ca drumul care este clasificat județean este o mocirla din cauza firmelor care ocupa cu modernizarea, acum au aparut alte probleme. Dupa ninsorile de ...

- Schiorul american Tommy Ford, victima unei cazaturi violente pe 9 ianuarie, in timpul probei de slalom urias de la Adelboden (Elvetia) din cadrul Cupei Mondiale, a suferit doua operatii, una la mana si una la genunchi, a anuntat acesta pe retelele de socializare, scrie AFP. ''Acum doua saptamani…

- Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca, pana la la data limita de 7 ianuarie a.c., si-au depus candidatura 16 persoane pentru functia de procuror european delegat in Romania, si vor intra in urmatoarea etapa de selectie. Calendarul procedurii de selectie este urmatorul, potrivit comunicatului…