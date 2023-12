Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Cehia au declarat ziua de sambata, 23 decembrie, ca zi de doliu național in urma unui atac armat șocant care a avut loc la Universitatea Carolina din Praga. Potrivit informațiilor furnizate de BBC, atacul a avut loc joi, in jurul orei locale 15.00, in cladirea Facultații de Arte, soldandu-se…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, denumit Romance Fraud. E vorba despre doctori falși care susțin ca se afla la razboi și iși cauta iubirea pe internet, iar mai apoi cer bani celor care le cad in plasa. Autoritațile au fost sesizate de mai multe…

- O tanara romanca de 31 de ani, a fost gasita moarta, in Amiens, Franța. Descoperirea macabra a avut loc joi seara, 30 noiembrie, intr-un apartament inchiriat prin Airbnb, situat pe bulevardul Alsace-Lorraine. Autoritațile sunt in cautarea criminalului, care este inca in libertate. Fata ar fi fost injunghiata…

- Din informațiile existente, jurnalistul a petrecut noapte de 11 spre 12 octombrie la Sevilla și a fost vazut ultima data intr-o gara din oraș, de unde dorea sa se intoarca acasa, relateaza Ziare.com.Autoritațile l-au cautat timp de cateva zile, dar nu au reușit sa-l gaseasca pana azi (marți - n.r.),…

- Razboiul din Israel a ajuns și in marile orașe europene. La Londra, grupurile de susținatori ai Palestinei și Israelului s-au ciocnit pe strazi și la metrou. Poliția a fost nevoita sa intervina in forța.Cei care susțin acțiunile gruparii teroriste Hamas au aprins torțe și fumigene. Aceștia s-au luptat…

- Autoritatile au obligatia de a depune toate eforturile necesare pentru a preveni si pentru a combate in mod eficient manifestarile antisemite si xenofobe, inclusiv prin sanctionarea celor care se fac responsabili de astfel de comportamente si actiuni. Este mesajul transmis luni se presedintele Klaus…

- Victima a fost atacata de urs miercuri, 4 octombrie, in gradina propriei case, locuința sa fiind ultima din satul Urșani, situata chiar langa padure, scrie Jurnalul Olteniei. Barbatul, in varsta de 80 de ani, a suferit rani in zona feței, fiind desfigurat ca urmare a atacului. El a fost transportat…