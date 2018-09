Zetea: Lideri PSD din Transilvania, cereeaDragnea convocarea CExN

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat, dupa o sedinta cu liderii organizatiilor PSD din Transilvania, ca aceștia îi solicita lui Liviu Dragnea sa convoace o sedinta a CExN. ”Am avut în aceasta dupa amiaza o întâlnire cu colegii…

- Liderii organizatiilor judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD Gabriel Zetea, lider al PSD Maramures. "Am avut in aceasta dupa amiaza o intalnire cu colegii din PSD din…

- Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a anuntat, sambata, la finalul unei sedinte cu liderii organizatiilor PSD din Transilvania, ca filialele din Ardeal ii solicita presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei sedinte a CExN pentru „a clarifica eventualele nemultumiri” din partid.

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a anunțat, sambata, la finalul unei ședințe cu liderii organizațiilor PSD din Transilvania, ca filialele din Ardeal ii solicita președintelui formațiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei ședințe a CExN pentru „a clarifica eventualele nemulțumiri” din partid.„Am…

- Liviu Dragnea pare sa aiba zilele numarate la șefia PSD! Mai mulți lideri de organizații au intocmit o scrisoare in care ii cer demisia, iar Dragnea a spus ca e gata sa plece.Rareș Bogdan anunța ca e circ in PSD, unde Dragnea a reușit sa convinga doar 5 filiale sa ii fie in tabara sa, dintre…

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru funcția de președinte in 11 organizații județene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind și organizația PSD București condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.Președintele…

- Vineri, social-democrații s-au reunit de urgența, in Comitetul Executiv Național, in urma condamnarii la inchisoare cu executare a lui Liviu Dragnea. Iata declarația Comitetului Executiv Național al PSD, de la finalul ședinței desfașurate in biroul lui Liviu Dragnea: „Avand in vedere programul de guvernare…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe facebook, ca Guvernul, ministrii si Partidul Social Democrat (PSD), ales de o majoritate covarsitoare, democratic, prin vot liber exprimat, il sustin pe presedintele Liviu Dragnea la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, in urma…