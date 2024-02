În cine au încredere maghiarii din Covasna Maghiarii din judetul Covasna au mai multa incredere in Guvernul de la Budapesta decat in cel de la Bucuresti sau decat in Uniunea Europeana și sunt multumiti de activitatea depusa de administratiile publice locale si judetene, releva un sondaj de opinie prezentat la Sfantu Gheorghe.Realizat pe un eșantion de 1.877 de persoane reprezentative pentru populația adulta maghiara a județului Covasna, sondajul arata ca maghiarii din acest colț de țara sunt in general pesimiști cu privire la Romania si institutiile sale.Astfel, 83% dintre respondenti au incredere in Guvernul Ungariei, 73% in administrația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

