Zentiva a produs 144 mil. cutii de medicamente în 2020. Unul din 10 medicamente vândute în farmacii e produs de companie Grupul Zentiva, cu doua fabrici deținute in Romania, la București, a produs in 2020 144,25 milioane de cutii de medicamente. Zentiva S.A. a produs107 milioane de cutii de medicamente, cu 2 milioane mai mult decat in 2019, in timp ce Labormed-Pharma S.A. a realizat 37,25 milioane de cutii fața de 29,45 milioane in anul anterior. Volumul producției a fost determinat in principal de creșterea necesarului și a cererii de medicamente utilizate in tratamentul simptomatic al infecțiilor cu SARS COV 2. In topul avansului din producție s-au plasat formele solide cu substanțele active paracetamol, metamizol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1452 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 15 sunt de import (2-Romania, 4-Ucraina, 2- Marea Britanie, 2-Olanda, 1- Cehia, 1-Italia, 1-Franța, 1-Rusia, 1- Turcia). Numarul total teste efectuate – 4673, dintre…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Alte 1452 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate pe 26 februarie, dupa efectuarea a 4673 de teste (4277 primare și 396 repetate). РФПИ и Центр имени ГамалеиVaccinul "Sputnik V" a fost autorizat in Republica Moldova Pe 25 februarie au fost confirmate alte 1736…

- Alte 1452 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 15 sunt de import (2-Romania, 4-Ucraina, 2- Marea Britanie, 2-Olanda, 1- Cehia, 1-Italia, 1-Franța, 1-Rusia, 1- Turcia). Numarul total teste efectuate – 4673, dintre care 4277 primare…

- Alte 1452 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 15 sunt de import (2-Romania, 4-Ucraina, 2- Marea Britanie, 2-Olanda, 1- Cehia, 1-Italia, 1-Franța, 1-Rusia, 1- Turcia).

- Alte 1452 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 15 sunt de import (2-Romania, 4-Ucraina, 2- Marea Britanie, 2-Olanda, 1- Cehia, 1-Italia, 1-Franța, 1-Rusia, 1- Turcia).

- BUCUREȘTI, 1 ian – Sputnik. Mesaj profund al diplomaților ruși la București cu prilejul Anului Nou. Aceștia au transmis ca doresc cu sinceritate popoarelor țarilor noastre sa lase in urma vremurile sumbre ale pandemiei și sa revina la o viața normala, libera de numeroase restricții sanitare, cu bucuriile…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile…

- Liberty Steel, care deține Sidex Galați, vrea sa preia divizia de metalurgie a conglomeratului german Thyssenkrupp Liberty Steel Group, care a anuntat luna trecuta o oferta indicativa neobligatorie pentru preluarea Thyssenkrupp Steel Europe, a informat miercuri ca in curand va analiza rapoartele financiare…