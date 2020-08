Stiri pe aceeasi tema

- Zenit Sankt Petersburg, campioana en titre, a cucerit vineri și Supercupa Rusiei, dupa ce a invins-o pe Lokomotiv Moscova cu scorul de 2-1 (1-0), pe VTB Arena din Moscova. Zenit a deschis scorul prin Artem Dziuba (14), iar Magomed Ozdoev (69) a majorat avantajul. Golul de onoare al vicecampioanei a…

- Totuși, educația lor trebuia sa continue și profesorii, invațatorii și educatorii s-au straduit sa gaseasca modalitați prin care sa pastreze legatura cu copiii și sa le ofere materiale și teme de lucru pe care sa le poata face acasa, ca sa poata ulterior sa le prezinte și sa poata fi urmarita evoluția…

- Traficul de internet si date, inregistrat in Romania in perioada starii de urgenta, a crescut, in medie, cu 26% comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurarii intervalului cu restrictii, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicate…

- Horoscop Mihai Voropchievici 15-21 iunie 2020 Berbec – Un mic uragan, o revouluție și mult tambalau. Sfatul runei este sa va mobilizați forțele ca toți voi veți caștiga. Taur – Intra intr-o saptamana in care abordarea trebuie schimbata, toate acele lucruri prin care le doriți ați folosit un…

- Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania (RORETAIL) a anunțat ca membrii sai nu isi vor redeschide, la inceputul saptamanii viitoare, magazinele in centrele comerciale care au continuat sa solicite plata chiriei pentru ultimele luni, in conditiile in care, prin acte normative, activitatea retailerilor…

- Romania are acces la 5 mld. euro de la UE pentru cheltuielile din perioada starii de urgenta si de alerta, prin programul SURE. Pentru ce pot fi folosiți banii Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum privind implementarea programului SURE, in cadrul caruia Romania va avea acces la o suma…

- De asemenea, oficiali din diplomația militara rusa, a raportat ca a fost lansata producția de avioane SU-35 , destinate a fi livrate forței aeriene egiptene: „Uzina de avioane Gagarin din Komsomolsk-on-Amur a lansat producția de Su-35, destinata a fi livrata forței aeriene egiptene in baza contractului…

- Wim Suurbier, 75 de ani, a cucerit 17 trofee cu Ajax, fiind de doua ori vicecampion mondial cu Olanda. Wim Suurbier a fost parte din fotbalul total creat de Ajax și naționala Olandei in anii '70. A cucerit 17 trofee in 13 ani printre „lancieri” (1964-1977), fiind fundaș dreapta in marea echipa a lui…