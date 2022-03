Zelenski: Ucraina continuă să dețină controlul asupra zonelor cheie din țară Ucraina inca detine controlul asupra zonelor-cheie ale tarii pe care fortele ruse incearca sa le cucereasca, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la cateva saptamani de atac sustinut din partea Rusiei, informeaza vineri DPA citata de Agerpres. Fortele ucrainene au raspuns fiecarui atac din partea unitatilor ruse, a spus Zelenski, intr-un mesaj video publicat pe Telegram vineri la primele ore ale diminetii. Zelenski a dat asigurari ca orase precum Mariupol in sud, Harkov in est si Cernigau in nord, asediate de trupele ruse, nu vor fi abandonate la greu. De la armata pana la Biserica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

