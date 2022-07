Volodimir Zelenski afirma, in mesajul de marți noapte catre națiune, ca ocupantii ruși au lovit din nou orașul Harkov si comunitatile din regiune, unde exista victime, raniti si morti. Președintele ucrainean a mai precizat și ca in Donbas, incercarile de ofensiva nu se opresc, iar situatia de acolo nu devine mai usoara. In plus, liderul de la Kiev a evidențiat și faptul ca Ucraina a devenit membru asociat al Programului de interoperabilitate multilaterala al NATO.