Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 7:00 - Unul dintre rezultatele tangibile ale punerii in aplicare a formulei de pace ucrainene va fi navigatia libera si sigura in Marea Neagra, iar apele acesteia vor fi eliberate de agresiunea armata rusa. Acest lucru a fost declarat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in regiunea…

- UPDATE 7:00 - Unul dintre rezultatele tangibile ale punerii in aplicare a formulei de pace ucrainene va fi navigatia libera si sigura in Marea Neagra, iar apele acesteia vor fi eliberate de agresiunea armata rusa. Acest lucru a fost declarat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in regiunea…

- Unul dintre rezultatele tangibile ale punerii in aplicare a formulei de pace ucrainene va fi navigatia libera si sigura in Marea Neagra, iar apele acesteia vor fi eliberate de agresiunea armata rusa. Acest lucru a fost declarat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in regiunea Cherkasy, in timpul…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat – in discursul rostit la Forumul economic mondial de la Davos – un apel catre Ocident, cerandu-i sa dea dovada de unitate in fața lui Vladimir Putin și sa intensifice ajutorul pentru Ucraina in lupta sa contra armatei invadatoare a Rusiei. „De fapt,…

- Ucraina va produce „un milion de drone” pentru armata sa, in 2024, a anuntat, marti, presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate au un rol crucial in razboiul impotriva Rusiei, relateaza AFP. „Vom produce un milion de drone anul viitor”, a declarat Zelenski in cadrul conferintei…

- Ucraina va produce anul viitor "un milion de drone" pentru armata sa, a anuntat marti, 19 decembrie, presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate de atac și recunoaștere au un rol crucial in razboiul impotriva Rusiei, scrie Agerpres preluand AFP."Vom produce un milion de drone…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul cu Rusia se afla intr-o noua faza, iar iarna va face probabil mai dificile luptele, dupa ce contraofensiva din vara nu a dat rezultatele scontate din cauza lispei de armament și de forțe terestre, relateaza Associated Press, potrivit News.ro.Totusi,…

- Președintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa incheie pacea in razboiul din Ucraina inainte de a cunoaște rezultatele alegerilor americane din noiembrie 2024, a declarat marți un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA, pe fondul ingrijorarilor ca o eventuala victorie a fostului președinte…