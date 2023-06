Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru Wall Street Journal publicat sambata si preluat de Reuters, informeaza AGERPRES . ”Credem cu tarie ca vom reusi. /…/ Nu…

- Ucraina este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a anuntat presedintele sau, citat de news.ro. Volodimir Zelenski a declarat ca nu stie cat timp va dura si ca „poate merge intr-o varietate de moduri" – dar ca „cred cu tarie" ca vor reusi.…

- Regiunea Zaporijjea, in care se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, a fost intens bombardata de trupele rusești in noaptea de 25 spre 26 aprilie. In același timp, luptele din orașul Bakhmut continua și s-a ajuns chiar la confruntari corp la corp. Trupele rusești au lansat 67 de proiectile…

- Elina Svitolina a revenit in circuit la turneul de la Charleston, iar ucraineanca isi continua razboiul personal cu jucatoarele din Rusia si Belarus, dar si cu WTA. Svitolina (fosta ocupanta a locului 3 mondial) a acuzat-o pe rusoaica Anastasia Gasanova (locul 273 WTA) pentru activitatea ei pe retelele…

- Luptele din zona orasului Bahmut, in estul Ucrainei, raman ‘deosebit de intense’, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, fara a oferi vreun indiciu ca orasul ar fi cazut in cele din urma in mainile trupelor ruse, asa cum a anuntat anterior patronul grupului paramilitar privat rus Wagner,…

- „Este dureros sa privesti orasele din Donbas, in care Rusia a adus suferinta si ruina teribila. Sirena de alerta aeriana suna aproape constant, din ora in ora, in Kramatorsk, amenintarea constanta a bombardamentelor, amenintarea constanta a vietii... Chiar acolo, in Donbas, in regiunea Harkov - oriunde…

- Volodimir Zelenski a aparut la CNN, miercuri seara, in SUA, intr-un interviu preinregistrat. Cand a fost intrebat de Wolf Blitzer de ce ar fi nevoie pentru a se intalni cu Putin, Zelenski a spus: „Nu avem nicio circumstanta sa vorbim cu presedintele Federatiei Ruse pentru ca nu se tine de cuvant". „Nu…

- Cucerirea orașului Bahmut le va permite trupelor ruse sa avanseze spre Kramatorsk, Sloviansk sau alte orașe din estul Ucrainei, a avertizat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat CNN la Kiev, in care și-a motivat decizia de a menține soldați ruși in orașul din regiunea Donețk care este asediat…