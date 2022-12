Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite ale Americii și țarile G7 susțin planul de pace prezentat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - potrivit ambasadorului american la Kiev, Bridget Brink, relateaza Rador.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca peste sase milioane de gospodarii ucrainene sunt, inca, afectate de pene de curent, dupa atacurile sistematice de miercuri ale Rusiei asupra infrastructurii de energie a Ucrainei, anunța Rador.

Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat ca mai mult de zece milioane de ucraineni nu au curent electric, in urma celor mai recente atacuri din partea Rusiei asupra infrastructurii energetice a tarii, anunța BBC, citat de Rador.

Oleksi Arestovici, consilier in cabinetul presedintelui Volodimir Zelenski, sustine ca ofensiva armatei ucrainene in regiunea sudica Herson ar putea fi mai eficienta decat cea desfasurata in ​​regiunea Harkov, scrie RBC, potrivit Rador.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți ca aproximativ patru milioane de oameni sunt fara energie electrica in 14 regiuni, plus orașul Kiev, dar ca masura de stabilizare, nu de urgența, anunța Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, joi, ca armata ucraineana intentioneaza sa intensifice operatiunile de eliberare a regiunii Herson, unul dintre teritoriile anexate recent in mod unilateral de Rusia, anunța Mediafax.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca rușii mint atunci cand spun ca atacurile teroriste din Ucraina impiedica inaintarea forțelor Kievului, pentru ca armata ucraineana demonstreaza contrariul, scrie RBC, potrivit Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca tara sa detine numai 10% din capabilitatile de aparare aeriana necesare pentru a apara tara de atacurile cu rachete ale Rusiei, relateaza Rador.