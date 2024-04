Stiri pe aceeasi tema

- NATO "lucreaza" pentru a trimite Ucrainei sisteme suplimentare de aparare antiaeriana, a declarat joi, 18 aprilie, secretarul general Jens Stoltenberg, adaugand ca intarzierile in furnizarea acestui ajutor afecteaza eforturile Kievului de a rezista atacurilor Rusiei, scrie News.ro preluand Reuters."Am…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri aliatilor Ucrainei sa-i furnizeze acesteia rapid mai multe munitii, sisteme antiaeriene si alte ajutoare militare pentru a rezista in fata ofensivei ruse, in timp ce generalul american Christopher Cavoli, comandantul Fortelor Aliate in…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, in contextul in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii. „Daca Congresul nu ajuta Ucraina, Ucraina va pierde…

- UPDATE 6:52 - Volodimir Zelenski: Rachete balistice au avariat case si cladirea Academiei de Arte din Kiev. O alta lovitura la Odesa. Harkovul, intr-o situatie deosebit de dificila / Este extrem de important sa avem grija de cei care au nevoie de sprijinPresedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm atacul Rusiei de la Odesa, din timpul vizitei pe care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si oaspetele sau, premierul grec Kyriakos Mitsotakis. „Romania isi exprima deplina solidaritate cu poporul ucrainean si reafirma sprijinul ferm pentru Ucraina,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat duminica impotriva afirmatiilor care „submineaza securitatea” Aliantei. Anterior, Donald Trump a a evocat posibilitatea de a nu mai apara statele aliate a caror contributie financiara este insuficienta.

- Armata ucraineana a informat ca a doborat noua din cele 14 drone lansate de Rusia in sudul si centrul Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata. "Ucraina a distrus noua drone inamice in regiunile Dnipro, Odesa, Nikolaiv si Jitomir", au precizat fortele aeriene de la Kiev. Cele mai multe dintre dronele…

- Administrația președintelui american Joe Biden a trimis o scrisoare membrilor Congresului SUA in care le solicita aprobarea unei vanzari de avioane Lockheed Martin F-16 in valoare de 20 de miliarde de dolari si a unor kituri de modernizare catre Turcia, scrie Reuters. Se intampla acest lucru dupa ce…