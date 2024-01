Zelenski pare să aibă nouă strategie în războiul cu Rusia Volodimir Zelenski, proaspat intors de la Davos, a parut miercuri seara sa sugereze o noua strategie in razboiul cu Rusia: Ucraina ar trebui sa nu se limiteze doar la a se apara, ci ar trebui sa treaca la atacuri impotriva Rusiei si sa preia initiativa in acest sens, a cerut liderul de la Kiev, scrie news.ro. El a spus, in adresarea video pe care o are de obicei seara catre compatrioti, ca a avut in cursul zilei o sedinta cu principalii responsabili pentru soarta razboiului cu Rusia. „A existat un nivel strategic de discutii - actiunile noastre din acest an. Si nu doar cele defensive. Ucraina… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

