Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski reafirma, miercuri seara, determinarea de a continua lupta ”pentru fiecare metru de pamant” si pentru fiecare om. ”Nu renuntam la nimic”, este mesajul transmis pe Telegram si postat pe Facebook de catre presedintele ucrainean. “Da, este in desfasurare un proces de negociere. Dar astea sunt totusi doar vorbe. Pana acum nimic concret”, considera Zelenski. Zelenski a afirmat, miercuri seara, in mesajul zilnic transmis inca de la inceputul razboiului ca ”exista o situatie reala pe campul de lupta”, aceasta fiind principala preocupare in acest moment. ”Noi…