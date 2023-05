Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenskiy, a lansat luni, 15 mai, un nou apel catre NATO pentru a lua o „decizie politica pozitiva” cu privire la cererea de aderare a Kievului la viitorul summit al alianței militare din iulie. Partenerii occidentali i-au furnizat arme pentru a lupta impotriva invaziei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters. Partenerii occidentali ai Ucrainei i-au…

- Finlanda a pus duminica in functiune reactorul nuclear Olkiluoto 3, cel mai mare din Europa, a carui constructie a durat nu mai putin de 18 ani, marind securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia a oprit livrarile de gaze si energie electrica, transmite Reuters, relateaza News.ro.Energia…

- Reactorul nuclear finlandez Olkiluoto 3 (OL3), cel mai mare reactor nuclear din Europa, care a fost mult intarziat, va incepe sa produca regulat duminica, a declarat sambata operatorul sau, conform Reuters, scrie Rador.Pornirea reactorului va spori securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sambata ca inca isi vede tara pe drumul spre aderarea la NATO. Saptamana aceasta s-a vazut o „miscare buna in directia NATO”, prin noul ajutor militar din Occident si alte manifestari ale sprijinului international, a afimat presedintele Zelenski in…

- Jens Stoltenberg acuza faptul ca foarte puține state membre cheltuie cat trebuie pentru inzestrarea armatei. Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO…

- Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO ar trebui sa aloce cel putin 2 la suta din PIB pentru cheltuielile militare, a declarat secretarul general…

- Daca europenii vor inceta sa mai ajute Ucraina, rușii vor intra in Republica Moldova și apoi și in Romania, a declarat consilierul președintelui de la Kiev, Mihailo Podoleak, in cadrul unui interviu pentru Hotnews . Fiind intrebat cum poate contracara ”oboseala europenilor” legata de razboiul din…