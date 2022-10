Zelenski: Forțele ucrainene au eliberat localităţile Arhanhelske şi Miroliubivka din regiunea Herson Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica, ca forțele ucrainene au eliberat micile așezari Arkhanhelske și Miroliubivka, din regiunea Herson, relateaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

