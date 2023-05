Zelenski este confuz in legatura cu cucerirea Bahmutului. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat duminica faptul ca trupele ruse se afla la Bahmut, dar ca orasul “nu este ocupat”, a doua zi dupa ce Moscova a revendicat cucerirea totala a acestui oras. El produsese confuzie in legatura cu cucerirea orasului intr-o conferinta de presa in marja summitului G7. “Astazi, ei sunt in Bahmut. Bahmutul nu este ocupat de rusi astazi”, a declarat Zelenski, fara a-si detalia afirmatiile, relateaza La Libre Belgique . Presedintele ucrainean a comparat distrugerile produse de lupte la Bahmut…