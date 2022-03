Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski spune ca este pregatit sa negocieze cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, dar avertizeaza ca un eșec al negocierilor ar putea insemna ca lupta dintre cele doua țari ar putea duce la un al treilea razboi mondial”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenkski…

- Soldații ruși au ucis 79 de copii și aproape 100 au fost raniți de la inceputul razboiului inceput de Rusia in Ucraina.De asemenea, in Ucraina au fost distruse peste 280 de instituții de invațamant, 9 dintre ele au fost complet distruse.„Majoritatea victimelor s-au aflat in regiunile Kiev, Harkov, Donețk,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, marți, intr-un interviu acordat ABC News, despre situația din Ucraina și despre un eventual dialog cu Rusia in legatura cu solicitarea Moscovei de a recunoaște independența regiunilor separatiste din Donbas. Zelenski spune, de asemenea, ca NATO „nu…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem pregatiți…

- Mai multe orașe din estul și sudul Ucrainei au fost lovite joi dimineața de atacuri ale armatei Rusiei. Explozii s-au auzit și in zone din partea de nord a țarii, precum Kiev și Harkov. Se pare ca ​Mariupol, supranumit „poarta maritima a Donbas-ului”, a cazut in mainile rușilor. Conform agenției de…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a scris, joi, pe Facebook, despre agresiunea Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, ca ”situatia este extrem de grava, Federatia Rusa ataca pe toate fronturile si pune in pericol viata a milioane de civili”. „Tocmai am vorbit cu premierul Ucrainei, Denys…

- Klaus Iohannis a reacționat la intervenția militara a Rusiei in Ucraina. Președintele „condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federației Ruse impotriva Ucrainei”, se arata intr-un comunicat transmis vineri dimineața. Iata comunicatul integral transmis de administrația prezidențiala: „Aceasta…

- Comandantii militari rusi au primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, conform unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS. In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost atribuite.…