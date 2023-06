Stiri pe aceeasi tema

- Distrugerea barajului Kahovka a dus, potrivit Kievului, la inundarea a peste 600 de kilometri patrati in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, unde presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat joi, informeaza AFP si DPA, preluate de Agerpres.

- Fortele ucrainene au avansat in jurul Bahmut, a declarat ministrul adjunct al apararii Hanna Maliar, descriind orasul din estul tarii drept "epicentrul ostilitatilor". Ea nu a precizat daca a inceput contraofensiva mult asteptata. Separat, armata rusa a declarat ca a respins luni un nou atac in estul…

- Premierul danez Mette Frederiksen ar putea fi viitorul secretar general NATO, scrie luni presa internationala, in contextul vizitei pe care politicianul scandinav o face in SUA, alaturi de prim- ministrul britanic Rishi Sunak. Joe Biden ii primeste saptamana aceasta la Washington pe prim-ministrii…

- Ucraina este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a anuntat presedintele sau, citat de news.ro. Volodimir Zelenski a declarat ca nu stie cat timp va dura si ca „poate merge intr-o varietate de moduri" – dar ca „cred cu tarie" ca vor reusi.…

- Gigantul francez Pernod Ricard, care activeaza pe piața bauturilor, a anunțat vineri, 12 mai, ca a incetat sa mai exporte toate marcile sale in Rusia și ca nu le va mai distribui, in urma presiunilor publice privind activitațile sale comerciale din aceasta țara, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times.Grupul,…

- Seful armatei private Wagner din Rusia a declarat joi ca unitatile ucrainene au inceput deja contraatacul si se apropie de Bahmut de pe flancuri, in timp ce Ministerul rus al Apararii sustine ca parasutistii sai sprijina un avans in vestul orasului, relateaza Reuters. Reuters precizeaza ca nu a putut…

- Ziua 399 de razboi nu este foarte buna pentru Ucraina, deoarece mercenarii grupului Wagner ar fi ocupat un important complex industrial din Bahmut, acolo unde au loc lupte puternice intre ruși și ucraineni. Din pacate, atacurile nu au incetat deloc in estul Ucrainei, iar lupta pare din ce in ce mai…

- Kievul anunța ca militarii care lupta pe frontul de la Bahmut primesc alimente, medicamente și muniție, unitațile ruse fiind ținute la distanța de forțele ucrainene, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . „Reusim sa livram munitiile, hrana, echipamentele si medicamentele necesare spre Bahmut.…