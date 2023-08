Zelenski anunță bilanțul atacului de la Pokrovsk: „Ne pregătim” Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a vorbit din nou despre eliberarea Crimeei, marti seara, in alocutiunea sa video nocturna. Declarațiile sunt optimiste deși sunt tot mai multe semnale ca operatiunile contraofensive pe care Ucraina le-a initiat luna trecuta nu dau rezultatul scontat. Zelenski si-a inceput adresarea catre compatrioti furnizand un bilant nou al atacului din ziua precedenta de la Pokrovsk, in Donetk, unde rusii au lovit de doua ori la rand acelasi obiectiv civil, provocand victime inclusiv in randul salvatorilor. „In aceasta dupa-amiaza, operatiunile de salvare din Pokrovsk,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

