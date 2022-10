Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis convened, on October 25, at Cotroceni Palace, a meeting of the Supreme Council of the Country's Defense (CSAT), the Presidential Administration informs, the topics on the agenda being to be related to the security situation in the context of Russia's aggression against Ukraine…

- Mai multe explozii au avut loc in dimineața zilei de luni, 10 octombrie, in capitala Ucrainei. Locuitorii Kievului au fost sfatuiți sa nu paraseasca adaposturile in care se afla in timpul raidurilor rusești. Potrivit bilanțului provizoriu difuzat de autoritațile ucrainene, 8 oameni au murit și cel puțin…

- Podul Kerci, un simbol al anexarii Crimeei de catre Rusia, e grav avariat in urma unui explozii puternice la un tren de marfa incarcat cu combustibil, arata mai multe imagini surprinse de la fața locului și publicate de Twitter. Intr-o imagine publicata de jurnalista de la tabloidul american The Daily…

- „Dinții de aur”care nu provin de la prizonieri torturați, așa cum a sugerat Ministerul ucrainean al Apararii, ci au fost furați de la singurul stomatolog local, scrie ziarul Bild, care a trimis un jurnalist in satul Piski-Radkivski, din regiunea Harkov.Doctorul Serghei crede ca rușii au furat dinții…

- Karl Lauterbach, ministrul german al Sanatații, s-a indepartat de linia guvernului condus de cancelarul Olaf Scholz, afirmand ca țara se afla ”in razboi” cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza agenția spaniola de știri, preluata de Agerpres . Oficialul de la Berlin a respins ideea filosofului…

- Five leadership positions in the International Telecommunication Union (ITU), 12 positions in the organization's Radio Regulations Committee and another 48 positions in the ITU Council are to be filled for the next four years, after the elections that will take place these days at the Plenipotentiary…

- Flota Rusiei din Marea Neagra si-a relocat unele dintre submarine din portul Sevastopol, baza sa istorica din Crimeea (anexata), in portul Novorossiisk (tinutul Krasnodar) in sudul Rusiei, a indicat marti Ministerul britanic al Apararii, citat de Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Partizanii ucraineni din Crimeea, provincia anexata de Rusia in 2004, au livrat la spitalulului din Sevastopol placinte contaminte cu otrava de șobolani. Potrivit publicației ucrainene Obozrevatel , au murit 8 soldați, iar 18 sunt la secța de Terapie intensiva. Informațiile nu pot fi verificate independent.…