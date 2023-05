Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (European Public Prosecutor Office - EPPO) a efectuat marți 40 de percheziii domiciliare in Romania și Franța intr-o ancheta condusa de structura EPPO din București privind suspiciuni de frauda de peste 30 de milioane de euro cu fonduri europene și naționale, informeaza news.ro.

- PERCHEZIȚII in Alba și mai multe județe din țara facute de Parchetul condus de Kovesi: Frauda de 30 de milioane de euro PERCHEZIȚII in Alba și mai multe județe din țara facute de Parchetul condus de Kovesi: Frauda de 30 de milioane de euro Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc marti in mai multe…

- Patruzeci de perchezitii domiciliare sunt efectuate astazi, 16 mai 2023, in mai multe locatii din Romania si Franta, in cadrul unei anchete aflate in desfasurare condusa de Parchetul European EPPO din Bucuresti cu privire la suspiciunea de frauda care implica fonduri europene si nationale, in valoare…

- Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc marti in mai multe localitati din Romania si Franta, in cadrul unei anchete in curs de desfasurare conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti privind suspiciuni de frauda cu fonduri europene si nationale, in valoare de peste 30 de milioane de euro,…

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputat. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. ”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO) din Bucuresti (Romania)…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- ​Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt vizați cetațeni romani și straini care s-au asociat in trei grupuri infracționale care adaposteau migranți in țara…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…