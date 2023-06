Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, joi noapte, la o garsoniera situata la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Ramnicu Valcea. Pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Doua etaje ale cladirii au fost inundate cu fum. Cincisprezece locatari au fost evacuati de pompieri, alte persoane iesind singure…

- Incendiu produs in noaptea de joi spre vineri, pe strada Sirius din Timișoara. Acesta a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc cu patru etaje. Peste 30 de persoane s-au autoevacuat pana la sosirea pompierilor.

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la centrala termica a unui apartament din municipiul Alba Iulia, informeaza Rador.Pompierii au localizat focul si se lucreaza pentru stingerea in totalitate a acestuia. CITESTE SI Mehedinți: un tren de persoane a accidentat un barbat de 36 de ani și pe…

- Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața intr-un apartament situat la etajul 10 al unui bloc din Targu Mureș. O femeie de aproximativ 80 de ani a fost gasita carbonizata in locuința.Pompierii intervin miercuri dimineața in Targu Mureș pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat…

- Douazeci si sapte de persoane au fost evacuate in noaptea de duminica spre luni dintr-un aparthotel din Mamaia, dupa ce s-a declansat alarma de incendiu, iar in unitate se simtea miros de fum, scrie News.ro.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au transmis ca pompierii au fost solicitati…

- Un incendiu a izbucnit, joi, 20 aprilie, la scoala din localitatea aradeana Socodor. Elevii si angajatii, aproximativ 50 de persoane, au fost evacuati, informeaza News.ro.Incendiul a izbucnit la Scoala Generala din localitatea Socodor, la o grinda din podul cladirii, precizeaza ISU Arad.Pompierii militari…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de... The post Locatarii unui bloc de pe Cocorilor, evacuați din cauza unui incendiu izbucnit la un apartament appeared first on Special…