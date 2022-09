Aproape 40 de persoane care au participat la o nunta in comuna Cetatea de Balta din județul Alba au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentara. In total, la nunta au participat 205 de persoane, pana in prezent existand 38 de cazuri care au avut nevoie de spitalizare. 11 oameni sunt internați la Blaj, noua la […] The post Zeci de nuntași internați cu toxiinfecție alimentara dupa ce au mancat ecler la o nunta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .