- Zeci de mii de credinciosi ortodocsi ucraineni au participat marti la o procesiune religioasa in capitala ucraineana cu ocazia celebrarii a 1033 de ani de la crestinarea Rusiei kievene, eveniment marcat in mod traditional la 28 iulie, astfel incat si pentru miercuri este programata o procesiune similara,…

- Conflictul a fost aplanat in urma intervenției firmei de paza. Poliția a identificat doi barbați, in varsta de 21 și 23 de ani, care ar fi participat la incaierare.Din verificari, a rezultat ca disputa ar fi fost cauzata de o discuție in contradictoriu, purtata cu alți doi barbați, pe terasa barului…

- CHIȘINAU, 15 iul - Sputnik. Ploile neintrerupte din ultimele 24 de ore au provocat haos in vestul Germaniei. Cel puțin șapte persoane au murit, iar aproximativ 60 au fost date disparute, relateaza RIA Novosti. Ploile abundente au inceput sa cada de luni din cauza ciclonului Bernd care a lovit…

- Un baiețel și tatal lui au murit intr-un accident cumplit pe un drum din Ucraina, dupa ce mașina in care se aflau ei și alte 14 persoane, intre care 7 copii, s-a rasturnat, relateaza Digi 24 , care preia informațiile publicate de portalul ucrainean de știri Obozrevatel . Un accident teribil a avut loc…

- CHIȘINAU, 29 iun – Sputnik. Cazul a avut duminica, pe o plaja din imprejurimile orașului Poznan din vestul Poloniei. © Photo : Facebook / Maia SanduUn alt Filat - primul "mare corupt" doborat de Maia Sandu Un polonez l-a batut pe un originar din Ucraina pentru ca acesta vorbea in limba sa…

- Nu au ajuns la acorduri semnificative – ambasadorii se vor intoarce, este posibil un schimb de prizonieri și au convenit sa inceapa negocierile cu privire inarmare: "in viitorul apropiat, vor lansa un dialog bilateral complex privind stabilitatea strategica, care va fi energic și la obiect", constata…

- CHIȘINAU, 5 mai – Sputnik. Miniștrii de externe ai statelor din Grupul celor Șapte (G7) au dedicat de trei ori mai mult timp discuțiilor despre Rusia și China decat despre Afganistan, Libia sau Myanmar. Despre aceasta le-a declarat jurnaliștilor un reprezentant de rang inalt al Departamentului de…

- Rusia poate in orice moment sa distruga orice ramura a economiei ucrainene ca raspuns la blocada cu apa a Crimeei, a spus fostul deputat al Radei Supreme Evghenii Cervonenko. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. In emisia canalului TV ”Наш”, Cervonenko a subliniat ca Ucraina incearca sa desemneze…