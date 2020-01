Stiri pe aceeasi tema

- Peste 34.000 de pachete cu tigari de contrabanda au fost gasite de politistii de frontiera in peretii dublii ai unei autoutilitare, care era condusa de un barbat de 31 de ani, cu dubla cetateni, romana si Republica Moldova, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data…

- Jucarii susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 100.000 de lei, au fost indisponibilizate de politistii de frontiera, in Portul Constanta, in urma verificarilor la un container cu marfa importata din China de o societate comerciala din Republica Moldova, a informat, marti, Garda de Coasta.…

- In luna decembrie, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au participat la controlul amanuntit efectuat la un container sosit din China de catre lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta, ce avea ca destinatar o societate comerciala de pe raza localitatii Balti, Republica Moldova.…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care intentiona sa introduca ilegal in tara peste 4.300 articole pirotehnice, precum si alte doua persoane care ofereau spre vanzare peste 4.800 articole pirotehnice,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat un cetatean roman care intentiona sa introduca in tara, prin Punctul de Trecere al Frontierei Vama Veche, peste 15.500 articole pirotehnice, fara a detine autorizatiile necesare. In data de 29.12.2019, actionand in baza unei informatii,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit si confiscat in P.T.F. Vama Veche bunuri in valoare de peste 8.300 lei, pentru care trei cetateni romani nu au putut prezenta documente de provenienta. In data de 01.11.2019, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din Siret-ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit, ascunse intr-un spatiu special amenajat in podeaua unui autoturism condus de un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana, 2.400 pachete cu tigari de provenienta ucraineana. Iulia Stan, purtator de cuvant…