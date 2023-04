Stiri pe aceeasi tema

- Lumina Sfanta de la Mormantul Sfant din Ierusalim a ajuns sambata seara la Suceava pentru a cincisprezecelea an consecutiv și va fi imparțita credincioșilor ortodocși in aceasta noapte, la Slujba de Inviere. Aeronava care a adus Lumina Sfanta a aterizat pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" ...

- Despre lumanarea din noaptea de Inviere se spune ca are puteri miraculoase. Este bine sa nu stingeți sau aruncați lumanarea pe care o aduceți acasa dupa slujba de Inviere. Iata ce este bine sa faceți cu ea! Lumanarea din Noaptea de Inviere reprezinta simbolul renașterii, al biruintei vietii asupra mortii…

- Lumina Sfanta din Iersusalim a ajuns in Romania! Lumina urmeaza sa fie distribuita tuturor bisericilor din țara, astfel ca fiecare creștin care participa in aceasta seara la slujba de Inviere va avea lumina de la Ierusalim.Sfanta Lumina a fost adusa de la Ierusalim de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei…

- PAȘTE 2023: Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia. Slujba de Inviere la Catedrala din Alba Iulia Lumina Sfanta va fi adusa la Alba Iulia, sambata seara. Aceasta ajunge mai intai, de la Ierusalim, pe Aeroportul ”Otopeni”. Cel care se ocupa de aducerea acesteia in Romania este parintele…

- In fiecare an, lumina sfanta de la Ierusalim ajunge la credincioșii din toata lumea. Enoriașii se strang in numar mare in fața bisericii unde canta in cor „Hristos a inviat”, iar apoi, la miezul nopții merg sa ia lumina. Iata ce trebuie sa faci cu lumanarea de Iniviere dupa ce ai ajuns acasa.

- Duminica, la ora 13.00, va avea loc in municipiul Brașov o slujba speciala: in cadrul Vecerniei sau Invierea Mica, cum se mai numeste, Evanghelia se va citi in mai multe de limbi, potrivit bzb.ro. ,,Este o slujba specifica acestei zile si unde asteptam un sobor de preoti, preoti din parohiile din Protopopiatul…

- Bisericile catolice și protestante din Romania au fost pline aseara la slujba de Inviere. Un milion și jumatate de romani au spus „Hristos a Inviat”! Noapte sfanta pentru creștinii catolici și protestanți. Hristos a inviat pentru aproape un milion și jumatate de romani. Credincioșii au umplut aseara…

- Credincioșii romano-catolici din Campina au participat sambata seara la slujba de Inviere și au primit Lumina Sfanta a Invierii la Biserica ”Sf. Anton de Padova”, din municipiu. Slujba de Inviere oficiata de parintele paroh Claudiu Cojan a inceput cu Sfanta Liturghie și a continuat cu binecuvantarea…