- Circa 65.000 de elevi risca sa ramana cu mediile neincheiate la finalul primul semestru al anului școlar. Principala cauza este lipsa resurselor tehnologice, la care se mai adauga și altele, precum neparticiparea la cursuri sau imbolnaviri. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a organizat luni o videoconferința…

- Fața de numarul mediu al elevilor care ramaneau cu situția neincheiata anii trecuți, de 15 mii, acum este vorba despre un numar de 4,3 ori mai mare, 65 de mii. Circa 65 de mii de elevi sunt in situația de a nu avea media incheiata pe Semestrul I, de peste... Articolul De PATRU ori mai mulți elevi, cu…

- Noul ministru al Educației,Sorin Cimpeanu spune ca va fi nevoie de ore remediale, dupa aceasta perioada complicate pentru ca mulți elevi risca sa ramana cu mediile neincheiate la sfarșitul primului semestrul pentru ca n-au participat la orele online The post Mulți elevi risca sa ramana cu mediile neincheiate…

Inspectoratele școlare au primit in acest sfarșit de saptamana un document de la Ministerul…

- Ministerul Educației se consulta cu elevii, parinții și profesorii daca mai pot fi date teze la sfarșit de semestru. Un lucru este sigur: olimpiadele școlare se suspenda anul acesta, iar profesorii vor fi atent verificați daca și cum susțin lecțiile online.