- 60 de monede romane vechi de aproape 2.000 de ani au fost descoperite pe un teren agricol de langa orașul Ocna Mureș, de catre un barbat care deține legal un sistem de detecție metale. Imediat dupa descoperire, acesta a anunțat arheologii și autoritațile. Tezaurul format din 60 de monede de argint a…

- La Compania Naționala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A., operatorul național de transport de energie electrica din Romania, nu se simte criza economica și a pregatit o suma uriașa pentru achiziționarea de mașini de teren și pentru oraș. Printr-un anunț postat recent pe SEAP, Transelectrica…

- Selectionerul nationalei de fotbak a Romaniei, Edward Iordanescu, le-a transmis un mesaj suporterilor prin care ii roaga sa ramana alaturi de prima reprezentativa, in ciua rezultatelor slabe din Liga Națiunilor. “In Liga Natiunilor am trait o dezamagire, dar in luna septembrie am vazut speranta. Ma…

- Cel puțin 174 de oameni au murit și cateva au fost raniți pe un stadion din Java de Est in timpul unui meci intre echipele Arema și Persebaya Surabaya. Conform Sky News, haosul a inceput dupa o victorie cu 3-2 in fața Persebayei Surabaya și, potrivit localnicilor, mii de fani au intrat pe teren dupa…

- Zece echipe de preoți și calugari din șase dieceze romano-catolice și patru eparhii greco-catolice se intrec in aceste zile langa Oradea, in cadrul competiției de fotbal in sala „Calix Sacerdotum” (Cupa preoților), scriu jurnalistii de la www.ebihoreanul.ro Conform preotului Florin Bode, purtatorul…

- La meciul Bayern Munchen – Borussia Monchengladbach, scor 1-1, disputat sambata seara in cadrul etape a patra a campionatului Germaniei a avut loc un incident. In minutul 17 al partidei, doi activisti de mediu au intrat pe teren și au incercat sa se lege de una dintre cele doua porți. “Opriti nebunia…